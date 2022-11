Il presidente Marco Vincenzi ha firmato il decreto di scioglimento del Consiglio regionale del Lazio, dopo aver preso atto delle dimissioni del presidente della Regione Nicola Zingaretti, come prevede lo Statuto. A partire da oggi, quindi, decorrono i tre mesi per indire le elezioni regionali, come previsto all’articolo 5 della legge regionale 13 gennaio 2005, n. 2. Sarà il vicepresidente della Regione, Daniele Leodori (sentito il presidente del Consiglio regionale), a firmare il decreto che fisserà la data delle elezioni e il decreto per la ripartizione dei seggi nelle cinque circoscrizioni in cui è suddiviso il Lazio.

La Giunta dimissionaria, presieduta dallo stesso Daniele Leodori, svolgerà le funzioni di ordinaria amministrazione fino alla proclamazione del nuovo presidente eletto, mentre i consiglieri regionali rimarranno in carica fino all’ insediamento del nuovo Consiglio regionale.

In una nota, il presidente Marco Vincenzi ha espresso il suo pensiero sulla legislatura appena conclusa: “Desidero ringraziare il presidente Zingaretti, la Giunta e l’intero Consiglio regionale per l’impegno profuso con dedizione, passione e profondo rispetto del mandato elettorale ricevuto, al servizio della nostra Istituzione e della nostra comunità regionale. Saluto, ringraziandolo, il personale del Consiglio e di tutta la Regione per il proficuo lavoro svolto e che, sono certo, continuerà a svolgere”.

– foto: Consiglio Lazio

(ITALPRESS)