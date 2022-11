ROMA (ITALPRESS) – Il nuovo Toyota bZ Compact SUV Concept fa il suo debutto globale al Los Angeles Auto Show 2022. Toyota sta dando un assaggio di quello che potrebbe essere il futuro con il bZ Compact SUV Concept, mostrando la visione dell’azienda sul brand “bZ” (Beyond Zero). Il Toyota bZ Compact SUV Concept è progettato come un veicolo Full Electric a Batteria (BEV), utilizzando un approccio “clean/vital”. Questo approccio celebra la dualità della vettura, che ha in dote sia il design minimalista che ci si aspetterebbe da un BEV che la vitalità del futuro. Il concept rappresenta un veicolo a emissioni zero, che utilizza materiali sostenibili e a basso impatto ambientale, ma che offre anche prestazioni dinamiche di livello, tecnologia all’avanguardia e un aspetto elegante. La forma aerodinamica del concept ne esalta il look futuristico, che prevede ruote spinte il più possibile agli estremi della carrozzeria per ottenere un’impronta a terra aggressiva, dando la sensazione di essere in movimento anche da fermo. Gli sbalzi ridotti e rastremati sottolineano lo spirito altamente tecnologico della vettura, mentre le dimensioni esterne dell’abitacolo, contenute rispetto al resto della carrozzeria, donano un look agile e bassa resistenza all’aria.

Lo stile spigoloso si estende agli interni con finiture premium che si traducono in un look unico nel suo genere. In particolare, il team di progettazione ha previsto diversi dettagli eco-sostenibili, come le sedute realizzate con materiali riciclati e di origine vegetale, perfettamente in linea con lo spirito Beyond Zero. L’assistente personale di bordo permette di far interagire il guidatore e i passeggeri con la vettura tramite segnali audio o input visivi generati dalle luci ambientali, che fluttuano intorno all’abitacolo, rispondendo alle richieste o ai comandi dei passeggeri anteriori o posteriori. Attraverso la sua vision Beyond Zero, Toyota immagina un futuro in cui la neutralità carbonica sia raggiunta attraverso l’introduzione di un portafoglio di prodotti con tecnologie avanzate, carburanti alternativi e powertrain a emissioni zero. Un portafoglio diversificato di prodotti elettrificati contribuirà a spingere Toyota verso il suo obiettivo globale di neutralità carbonica entro il 2050.

foto: ufficio stampa Toyota Motor Italia

(ITALPRESS).