Un poster dei Carabinieri di Napoli per dire “No alle armi”

"La prima vittima sei tu. No alle armi”. In 10 mesi e mezzo sequestrate 671 armi, più di 2 al giorno. 324 le persone arrestate o denunciate, 45 sono minorenni. In un poster realizzato dai Carabinieri del Comando Provinciale di Napoli una sagoma di un giovane impugna una pistola e la punta simbolicamente contro uno specchio, contro l’immagine riflessa di sé stesso. pc/gsl