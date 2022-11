Un libro racconta Odessa, la città ucraina amata anche dai russi

"Questa città è destinata a un futuro molto interessante. Se parliamo di ricostruzione, sarà un momento magico per l'Ucraina, come lo è stato con l'Italia". Lo ha detto Ugo Poletti, direttore di "The Odessa Journal" e autore del libro "Nel cuore di Odessa", intervistato da Claudio Brachino per la rubrica “Primo Piano” dell'Agenzia Italpress. "La guerra è militarmente dalla parte dell'Ucraina". fsc/gsl