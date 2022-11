Tg News – 17/11/2022

In questa edizione: - Istat: spesa a prezzi record, costa il 12,6% in più - Save the Children: aspettativa vita più bassa se nati al Sud - Cei: 89 vittime di pedofilia nel biennio 2020-2021 - Worldline, dai pagamenti digitali allo shopping nel metaverso gsl