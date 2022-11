Schiaffi e maltrattamenti su minori, indagate 4 suore a Ischia

Una suora di un istituto religioso a Ischia è stata arrestata dai carabinieri con l'accusa di maltrattamenti su minori in attesa di affidamento o adozione. Per altre tre suore, tra cui la madre superiora, è stato disposto il divieto di dimora in Campania. Un filmato mostra la suora arrestata mentre schiaffeggia e tira i capelli ad un bimbo di 4 anni. Schiaffi anche al fratello di 8 anni. vbo