Salvini “In manovra risorse per bollette, imprese e famiglie”

"Sulla manovra sono contento perché la stragrande maggioranza delle risorse andrà per le bollette, imprese e famiglie, ma come promesso ci sarà lo stop alla Fornero e l'avvio di Quota 41". Così Matteo Salvini, ministro per le Infrastrutture, a Venezia. xa7/vbo