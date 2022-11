VENEZIA (ITALPRESS) – Un’alta marea di 95 centimetri ha accolto il ministro per le Infrastrutture, Matteo Salvini, nella sua visita a Venezia, in particolare alle opere in difesa della città dall’acqua alta.

“Vedere la Basilica di San Marco salvata dalle mini barriere, e in prospettiva tutta la città, è una grande emozione – ha detto Salvini -. Devo ringraziare chi ha portato pazienza per tanti anni, lavoreremo anche nei prossimi, sono soldi ben spesi perchè ogni volta che Venezia va sott’acqua è un disastro ambientale, naturale, sociale ed economico. A breve chiudiamo per l’Agenzia per Venezia, ho la scrivania ricca di carte ed entro fine anno conto di avere una squadra al completo per procedere”, ha sottolineando il ministro che ha anche aggiunto: “Ho trovato più di 100 opere commissariate, dighe, e ben mille ponti sotto controllo e rischiamo di perdere tra i 4 e i 5 miliardi di euro di finanziamento per incapacità di spesa. Sono da 22 giorni al ministero e mi pare di esserci da due anni; entro la fine dell’anno conto che tutte le nomine saranno fatte”.

