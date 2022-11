Roma, Gualtieri “Da Mattatoio a Città delle Arti, la città cambia”

Il Sindaco di Roma Capitale Roberto Gualtieri ha visitato oggi i 40 mila metri quadri dell'Ex-Mattatoio concessi all'Accademia di Belle Arti di Roma per 20 anni. "Trasferire al Testaccio attività di alta formazione artistica e culturale è un tassello fondamentale del progetto che vedrà nascere in questo luogo storico per Roma una vera Città delle Arti", ha detto il primo cittadino xl3/trl/gsl