Pistoia, operazione anti droga, undici ordini di custodia cauteale

I Carabinieri della Compagnia di Montecatini Terme, hanno dato esecuzione a 11 ordinanze di custodia cautelare in carcere nei confronti di altrettanti soggetti, indagati a vario titolo per il reato di spaccio di sostanze stupefacenti e, per uno di essi, morte come conseguenza di altro delitto. tvi/gtr