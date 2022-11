DOHA (QATAR) (ITALPRESS) – Ci sarà un pò di Italia nella gara inaugurale dei Mondiali in Qatar. La Fifa, infatti, ha annunciato che sarà Daniele Orsato, 46enne fischietto della sezione di Schio, ad arbitrare la sfida di domenica fra Qatar ed Ecuador che alle 17 italiane darà il via, all’Al Bayt Stadium, alla rassegna iridata. Con lui gli assistenti Ciro Carbone e Alessandro Giallatini, a completare il team arbitrale ci saranno Massimiliano Irrati e Paolo Valeri, che opereranno in sala Var. Per Orsato si tratta della seconda esperienza mondiale: nel 2018 in Russia era stato impiegato come Var.

“E’ una grande soddisfazione che il nostro Daniele Orsato diriga il match inaugurale del Mondiale tra Qatar ed Ecuador – commenta il presidente dell’Aia, Alfredo Trentalange – E’ un motivo d’orgoglio per tutto il movimento calcistico italiano, dalla Federazione, alle Leghe, a tutte le componenti. Una designazione che ci rende fieri. Domenica i nostri trentamila associati saranno al fianco di Daniele e di tutta la squadra italiana”.

