ROMA (ITALPRESS) – Taylor Swift è stata la regina indiscussa della serata aggiudicandosi ben quattro premi agli “MTV EMAs” 2022 trasmessi in diretta dal PSD Bank Dome di Düsseldorf, in Germania. Condotti da Rita Ora e Taika Waititi, lo show che celebra la musica di tutto mondo ha visto le esibizioni elettrizzanti degli artisti più famosi e ha premiato i preferiti dai fan in 20 categorie. Durante lo spettacolo si è svolta anche l’esibizione della band ucraina Kalush Orchestra, che ha manifestato il proprio sostegno al Paese.

Taylor Swift, dopo un’apparizione a sorpresa sul Red Carpet degli MTV EMAs, si è aggiudicata i premi più importanti: “Best Artist”, “Best Video”, “Best Pop” e “Best Longform Video” per “All Too Well (10 Minute Version) (Taylor’s Version)”.

Nicki Minaj è stata premiata nelle categorie “Best Song” per “Super Freaky Girl” e “Best Hip Hop”, mentre Harry Styles ha vinto come “Best Live”.

La conduttrice Rita Ora ha vinto il premio “Best Look ‘Personal Style'”, mentre il premio nella categoria “Video for Good” è andata a Sam Smith feat. Kim Petras per il singolo “Unholy”.

Il premio “Best Collaboration” è andato a David Guetta e Bebe Rexha per “I’m Good (Blue)”, mentre Guetta si è aggiudicato anche il premio “Best Electronic”. La nuova categoria degli EMA “Best Metaverse Performance” è andata alle Blackpink The Virtual PUBG Mobile.

La categoria Best Italian Act, contesa da Ariete, Blanco, Elodie, i Pinguini Tattici Nucleari e i Måneskin, è stata vinta dal gruppo di Bergamo, i Pinguini Tattici Nucleari.

– foto agenziafotogramma.it-

(ITALPRESS).

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo info@italpress.com