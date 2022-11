Milano, Sala “Limite 30 all’ora? Traffico più ordinato è soluzione”

"Il limite dei 30 all'ora può darsi che sia una cosa giusta, ma non so se quella è l'unica via". Lo ha detto oggi il sindaco di Milano, Giuseppe Sala. "Io sono dell'idea che un traffico più ordinato possa essere una soluzione".