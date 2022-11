MILANO (ITALPRESS) – Nuovo gesto dimostrativo degli attivisti di “Last Generation” contro opere d’arte per denunciare il pericolo dei cambiamenti climatici. Stavolta i dimostranti hanno agito alla Fabbrica del Vapore di Milano. Qui dal 22 ottobre è in corso una mostra su opere del celebre artista della Pop-Art Andy Warhol. Alle 11, quattro attiviste sono entrate regolarmente nell’esposizione e hanno gettato 8 chili di farina su un’auto decorata dal pittore per poi incollarsi le mani alla stessa.

Diversamente da quanto accaduto in episodi simili in Italia e nel mondo, l’opera non aveva alcun vetro protettivo. Sono in corso accertamenti per identificare i responsabili e valutare il danno alla vettura, il cui valore si aggira intorno ai 10 milioni di euro. Per il momento la mostra è stata chiusa al pubblico.

(ITALPRESS).

Photo Credits: Ufficio Stampa Ultima Generazione