Migranti, Tajani “Il salvataggio non spetta alle Ong”

"C'è un codice di condotta: un conto è il soccorso in mare e un altro conto è darsi l'appuntamento in mare per trasportare persone per metà del viaggio". Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani, dopo il Consiglio Ue Affari Esteri. xf4/sat/gsl