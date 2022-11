Migranti pagavano 5 mila euro per rotta Tunisia-Sicilia, 18 arresti

Diciotto arresti della Polizia di Caltanissetta per immigrazione clandestina. I migranti pagavano in contanti in Tunisia prima della partenza per la Sicilia tra i 3 e i 5 mila euro. Il profitto per l'organizzazione criminale sarebbe stato tra i 30 e i 70 mila euro per ogni viaggio. pc/red