Meloni “Il G20 un successo nonostante la situazione complessa”

"Questo G20 si svolgeva in una situazione molto complessa, secondo molti osservatori poteva tradursi in un sostanziale fallimento. Mi pare si possa dire invece che è stato un successo". Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nella conferenza stampa conclusiva al vertice G20 di Bali, in Indonesia. sat/gsl (Fonte: Palazzo Chigi)