Lukoil, Urso “Pronti a usare golden power”

“Nel caso in cui ci fossero investitori disponibili a rilevare l’impianto, noi realizzeremo quel contesto prescrittivo che lo strumento della Golden Power ci consente". Così il ministro per le Imprese e il Made in Italy, Adolfo Urso, al termine del tavolo Isab-Lukoil. xb1/sat/gtr