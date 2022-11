Lombardi “Civitavecchia Distretto di Energie Rinnovabili del Lazio”

Via la centrale a carbone di Civitavecchia e spazio al primo Distretto di Energie Rinnovabili del Lazio. È quanto prevede, per il settore energia, il Piano per la Transizione Ecologica di Civitavecchia 2022-2026 della Regione Lazio, approvato dalla Giunta e presentato dall'assessora regionale alla Transizione Ecologica e Trasformazione Digitale, Roberta Lombardi. pc/gtr