ROMA (ITALPRESS) – Il ministro dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida, ha incontrato le sigle sindacali della Funzione pubblica. “Un incontro durato tre ore, in un clima di fruttuosa collaborazione – si legge in una nota -, nel corso del quale sono stati approfonditi i temi legati agli indirizzi politici, le criticità operative e la necessità di operare insieme per dare la giusta importanza al lavoro di tutti, in modo sinergico, partendo dalla centralità economica dell’agricoltura e del settore agroalimentare. Nel corso della riunione è emerso l’impegno di instaurare, tra il Masaf e i sindacati di categoria, un meccanismo sistemico per il raggiungimento di traguardi specifici, inseriti in una visione strategica”.

“Sovranità alimentare non significa solo difendere i nostri prodotti ed esportare un modello fatto di qualità, ma investire sull’agricoltura e sulla filiera corta e, in questo modo, sostenere le aree interne e contrastare così il fenomeno dello spopolamento”, ha spiegato Lollobrigida.

“Sarà necessario efficientare le risorse umane e pianificare un’organizzazione interna al dicastero. L’obiettivo resta quello di un’utenza soddisfatta, un traguardo da raggiungere senza vincoli ideologici ma partendo da presupposti pragmatici”, ha aggiunto il ministro dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste.

– foto ufficio stampa ministero dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste –

(ITALPRESS).