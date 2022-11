ROMA (ITALPRESS) – La smart #1 è stata premiata con cinque stelle nei crash test dell’European New Car Assessment Programme (Euro NCAP). La vettura ha ottenuto punteggi elevati in tutte le principali categorie di sicurezza: “Adult Occupant”, “Child Occupant”, “Vulnerable Road Users” e “Safety Assist”. Gli ottimi risultati ottenuti nei test dimostrano il forte impegno di smart per la sicurezza come priorità assoluta dei suoi prodotti. L’architettura complessiva della nuova smart #1 è stata progettata e sviluppata per soddisfare i più elevati standard del settore. Con il 74% di acciaio ad alta resistenza e il 19% di acciaio pressato temprato, smart #1 crea ambiente di elevata sicurezza per i suoi utenti. Le prestazioni di sicurezza non si riflettono solo nelle specifiche di sicurezza passiva, ma anche e soprattutto nella protezione complessiva della batteria. Per questo motivo, smart ha adottato molteplici misure tecniche di protezione, tra cui i materiali del nucleo della batteria ad alta stabilità termica, l’isolamento termico dei moduli batteria e la protezione strutturale dei pacchi batteria.

La nuova smart #1 può contare un’ampia disponibiltà di tecnologie di sicurezza attiva, incluse nel pacchetto smart Pilot Assist. Tra queste, il Front Collision Mitigation (FCM), che rileva quando il veicolo è in pericolo imminente di collisione frontale e adotta le opportune contromisure. Inoltre, il sistema di mantenimento della corsia (Lane Keeping Assist, LKA) aiuta il conducente a tornare al centro della carreggiata nel caso in cui il veicolo esca dalla propria corsia senza segnalarlo, applicando un leggero controsterzo. Questo riduce significativamente il rischio di incidenti. Inoltre, la smart #1 è dotata di ulteriori tecnologie di sicurezza intelligenti come l’Automatic Emergency Braking (AEB) con rilevamento di veicoli, pedoni e ciclisti, il Door Open Warning System (DOW) e l’Emergency Manoeuvre Assist (EMA). Da ottobre la smart #1 può essere preordinata nei principali mercati europei e le prime vetture per i clienti arriveranno sulle strade dal 2023.

