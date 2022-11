VENEZIA (ITALPRESS) – L’assessore al Turismo, Simone Venturini, ha portato questa mattina i saluti della città all’assemblea generale di Relais & Châteaux, alla presenza di 580 albergatori indipendenti e chef di tutto il mondo, tra cui il presidente dell’associazione Philippe Gombert e il responsabile della delegazione italiana Danilo Guerrini. Dopo trent’anni il congresso internazionale dell’associazione, che raggruppa ristoranti gastronomici e hotel di lusso, si è svolto nuovamente a Venezia, nella cornice del Teatro La Fenice. “Sono molto onorato di darvi il benvenuto nella nostra straordinaria città, dove bellezza, storia e tradizione convivono da sempre” le parole dell’assessore Venturini nel suo saluto introduttivo. “Stiamo lavorando molto per elevare il livello qualitativo del turismo a Venezia ed è molto importante collaborare e creare relazioni con una realtà come la vostra, per la quale tradizione non è solo nostalgia e memoria, ma contemporaneamente presente e futuro”.

Foto: ufficio stampa Comune di Venezia

(ITALPRESS).