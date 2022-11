La Salute Vien Mangiando – I camici bianchi dell’UniCamillus

Rosanna Lambertucci, nella nuova puntata della Salute Vien Mangiando, parla di una giovane università che forma medici con un occhio ai paesi in via di Sviluppo: l'Università medica internazionale UniCamillus. Lo fa in un'intervista al professore Gianni Profita, rettore dell'ateneo romano. abr/mrv