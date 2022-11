BARI (ITALPRESS) – La Puglia si racconta nel mondo e lo fa attraverso le eccellenze che negli ultimi anni hanno contribuito a renderla uno dei luoghi più ammirati del pianeta, grazie all’Ambasciata d’Italia a Tel Aviv e alla collaborazione tra Regione, Pugliapromozione e Unioncamere Puglia. In questa settimana, il Tacco d’Italia è stato protagonista nella città israeliana, in occasione della Settimana della Cucina Italiana nel Mondo, iniziativa promossa dal ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e realizzata dal suo vero motore, l’Ambasciata d’Italia a Tel Aviv in collaborazione con l’Istituto Italiano di Cultura Tel Aviv, l’Ice e l’Accademia italiana della Cucina. La Puglia ha portato in Israele il proprio bagaglio di tradizioni e di cultura, nonché messaggi socialmente utili a delineare un futuro sostenibile per l’umanità. La Settimana è stata infatti accompagnata da un Festival del Cinema pugliese, con la presentazione di quattro film realizzati con il sostegno di Apulia Film Commission, oltre che da una mostra con fotografie e video proiezioni sul tema dell’acqua come risorsa limitata, promossa dall’Acquedotto Pugliese.

Di fatto, a rubare la scena sono state le eccellenze enogastronomiche del territorio, raccontate da un ricco programma di lezioni di cucina e degustazioni realizzati anche in collaborazione con alcuni ospiti speciali come lo chef stellato pugliese Felix Lo Basso e la cuoca vegana Nadia Ellis, in eventi dedicati alla valorizzazione dei prodotti ortofrutticoli pugliesi. “Siamo qui a Tel Aviv – ha affermato l’assessore regionale allo Sviluppo Economico, Competitività e Politiche Internazionali Alessandro Delli Noci – per rafforzare i nostri rapporti con la comunità ebraica attraverso la cultura, il cinema, il turismo e provare a costruire attorno ai due voli diretti Bari – Tel Aviv anche un nuovo rapporto economico finanziario per attrarre nuovi investimenti nei nostri territori e un maggiore interscambio commerciale, nonché una contaminazione culturale. La Puglia in questi anni ha dimostrato di saper investire in nuovi mercati con grande convinzione, portando le proprie imprese in questo territorio, rafforzando le relazioni per garantire maggiori investimenti nella nostra regione. L’innovazione e i contatti con gli importatori del settore agroalimentare sono due priorità di questa missione istituzionale. Avrò un incontro con i referenti del Distretto Aerospaziale israeliano, settore che vede la Puglia come leader in Italia”.

“Torniamo in Israele – ha aggiunto direttore generale di Pugliapromozione Luca Scandale – confermando un’intuizione già avuta prima del conflitto russo-ucraino. La vicinanza storica e culturale tra Puglia e Israele è una realtà da millenni. Le due terre sono legate sin dai tempi delle crociate. Oggi, i collegamenti aerei diretti con Tel Aviv di due diverse compagnie rappresentano un’opportunità che rafforza l’interesse del settore turistico su quella traiettoria”. La scelta strategica delle attività al di fuori dei confini nazionali è un’attività che l’Agenzia Regionale del Turismo Pugliapromozione pianifica con grande anticipo e accurata selezione.

Nello specifico, per Israele continua a lavorare per la promozione della destinazione Puglia come ha già fatto a marzo 2022 partecipando alla 28ma edizione dell’Imtm di Tel Aviv – International Mediterranean Tourism Market, l’evento nazionale di settore focalizzato sui viaggi verso tutte le destinazioni del Mediterraneo, con la partecipazione di 1.870 espositori provenienti da 57 paesi con un’affluenza di oltre 26.800 visitatori. In Puglia, nel Museo ebraico di Lecce, già questa estate Pugliapromozione è stata al fianco di un’iniziativa culturale proposta da Israele, perché ricordare il passato significa far sognare un viaggio, e poi tramutare questa vacanza in realtà. Apulia Film Commission ha scelto di essere a Tel Aviv per presentare alla florida industria audiovisiva israeliana il territorio pugliese e le opportunità in termini di supporto finanziario, logistico e operativo con la finalità di realizzare coproduzioni fra Puglia e Israele, da realizzare nel tacco d’Italia. Nella Cinémateque di Tel Aviv c’è stato il tutto esaurito dei biglietti acquistati per la rassegna dedicata al cinema di film sostenuti economicamente dalla Apulia Film Commission. A guidare l’immersione nella filmografia pugliese a Tel Aviv è stata Raffaella Del Vecchio, responsabile delle produzioni internazionali di Apf.

Il tema della Settimana della Cucina Italiana nel Mondo ed il tema di quest’anno è stato: “Convivialità, sostenibilità e innovazione: gli ingredienti della cucina italiana per la salute delle persone e la tutela del Pianeta”: azioni in piena coerenza con la destagionalizzazione dei flussi turistici in Puglia – anche con l’enogastronomia – e con lo sviluppo di nuovi mercati ad alto potenziale e con elevata capacità di spesa, con un’attenzione particolare alla qualità del servizio e della buona tavola.

(ITALPRESS).

foto: Pugliapromozione