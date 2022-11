VENEZIA (ITALPRESS) – La presidente del Consiglio comunale di Venezia, Ermelinda Damiano, si è recata questa mattina alla scuola Santa Caterina della Fondazione Groggia di Mestre, in via Tassini 17, dove ha consegnato agli studenti di III media, IV e V liceo copie della Costituzione italiana. “Mi auguro che questo opuscolo sia parte del vostro bagaglio di studio ma soprattutto di vita – ha detto la presidente Damiano rivolgendosi ai ragazzi – e come Amministrazione comunale siamo orgogliosi che la vostra scuola, con il nostro aiuto, vi offra questi strumenti di crescita e conoscenza, perché possiate diventare cittadini consapevoli e partecipi”. Presenti il presidente e la coordinatrice delle attività didattiche ed educative della Fondazione Groggia, rispettivamente don Dino Pistolato e Laura Visentin.

Foto: ufficio stampa Comune di Venezia

(ITALPRESS).