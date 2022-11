“Graffi che fanno bene al cuore”, Lambertucci e l’amore per i gatti

In un'intervista all'agenzia Italpress, Rosanna Lambertucci parla del suo nuovo libro, "Graffi che fanno bene al cuore", raccontando il suo amore per i gatti e l'impegno dei volontari per salvare gli animali maltrattati. sat/mrv