Ex Ilva, Emiliano “Lo stato aumenti la quota azionaria”

"Al Ministro Urso ho suggerito di condizionare l’eventuale versamento del miliardo di euro che il Governo Draghi aveva messo a disposizione, a un contributo in conto capitale, aumentando la quota azionaria in capo al Governo italiano e alle società che il Governo controlla.". Lo ha detto il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano alla riunione plenaria di Roma sulla questione Acciaierie d’Italia ex Ilva. pc/gtr