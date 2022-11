ROMA (ITALPRESS) – Delle sedici auto testate nella settima serie Euro NCAP 2022 ben quindici ottengono la valutazione massima di cinque stelle, mentre la DS 9 conquista quattro stelle.

Le auto analizzate ricomprendono Tesla Model S e NIO ET7, completamente elettriche, che la scorsa settimana hanno ottenuto il massimo dei voti nella valutazione Green NCAP. Seguono Toyota bZ4X elettrica e la gemella Subaru Solterra; Hyundai IONIQ 6, (con un encomiabile 97% nella protezione degli adulti); Honda Civic; Isuzu Dmax crew cab; Toyota Corolla Cross; Nissan Ariya e X Trail; Renault Austral; Land Rover Range Rover e Range Rover Sport; smart #1 e WEY Coffee 02.

“I produttori sono desiderosi di ottenere buoni punteggi nei test poichè i protocolli introdotti per il 2023 saranno più rigorosi e forniranno maggiori sfide per lo sviluppo del veicolo”, ha dichiarato Angelo Sticchi Damiani, presidente dell’Automobile Club d’Italia. “Nel prossimo anno, in linea con la sua Vision 2030, Euro NCAP si concentrerà su una serie di nuovi aspetti: protocolli di frenata di emergenza autonoma (AEB) per i motocicli e nuovi scenari di sicurezza passiva per pedoni e ciclisti, estendendo l’area in cui questi utenti vulnerabili potrebbero interagire con un veicolo, un progresso necessario nella sicurezza per gli altri utenti della strada” ha aggiunto.

Per incoraggiare gli sviluppi della sicurezza, gli aggiornamenti dei veicoli e per proteggere maggiormente Euro NCAP consente ai produttori di veicoli di sottoporre la stessa auto a un nuovo test o a una nuova valutazione a seguito di significativi miglioramenti della sicurezza. Ne hanno beneficiato quest’anno, tra i vari veicoli, la Volkswagen Golf, (testata per la prima volta nel 2019) e l’Isuzu D-Max Crew Cab.

(ITALPRESS).

-foto Euro Ncap-

