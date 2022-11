VENEZIA (ITALPRESS) – L’Assessore regionale alla formazione, istruzione e lavoro del Veneto Elena Donazzan e l’Assessore alla programmazione, bilancio, demanio e patrimonio, enti locali e affari generali Francesco Calzavara questa mattina hanno partecipato in municipio a Castelfranco Veneto (TV) all’inaugurazione del primo degli Uffici di Prossimità, una rete di sportelli che saranno attivati nell’ambito di un progetto promosso e coordinato dalla Regione del Veneto per avvicinare la giustizia ai cittadini.

“Siamo orgogliosi di poter inaugurare un servizio che garantisce piena collaborazione tra Tribunali ed enti locali – sottolinea Donazzan -. Grazie a questo intervento regionale i cittadini dei Comuni aderenti, Castelfranco è il primo, non saranno più costretti a recarsi presso le Cancellerie degli Uffici giudiziari nei capoluoghi di provincia per accedere agli istituti di protezione giuridica rivolti alle fasce più fragili e vulnerabili della popolazione. La Regione ha curato, in particolare, la formazione degli operatori, personale delle amministrazioni comunali stesse che con orari precisi in sedi determinate, saranno a disposizione per sbrigare una serie di pratiche amministrative legate alla giustizia”.

Istanze, ricorsi, rendiconti o altre richieste relative ad almeno 38.000 procedimenti di volontaria giurisdizione (in particolare amministrazioni di sostegno, tutele e curatele) potranno essere ora presentate direttamente presso gli enti aderenti all’iniziativa, che metteranno a disposizione un’offerta integrata di servizi di informazione, orientamento e supporto all’utenza, oltre alla possibilità – grazie all’integrazione con gli applicativi del Processo Civile Telematico e a un intervento regionale per la digitalizzazione dei fascicoli pendenti – di depositare istanze e ricorsi da remoto e di ricevere presso l’Ufficio i provvedimenti del Giudice Tutelare.

“Sono attualmente 31 i Comuni e le Unioni di Comuni che hanno manifestato interesse a partecipare al progetto e circa la metà di questi è pronta ad aprire al pubblico entro il primo trimestre del 2023 – spiega l’Assessore Francesco Calzavara -. Si tratta di Comuni che stanno per completare tutte le tappe del percorso di supporto organizzativo, formazione, allestimento sedi e infrastrutturazione informatica messi a disposizione dalla Regione”.

In sostanza, il nuovo sportello sarà un punto di accesso facilitato al sistema-giustizia in grado di offrire servizi omogenei in materia di Volontaria Giurisdizione, il settore della giurisdizione più vicino alle esigenze delle persone fragili. Il cittadino potrà infatti accedere ad un’offerta integrata di servizi di informazione, orientamento e consulenza e – grazie all’integrazione con gli applicativi del Processo Civile Telematico – avrà la possibilità di depositare istanze e ricorsi da remoto, ricevendo i provvedimenti del Giudice Tutelare direttamente presso l’ente locale.

L’iniziativa è stata resa possibile grazie ad un protocollo d’intesa Regione del Veneto, che ha accompagnato il Comune apripista nella formazione del personale dedicato e nell’allestimento della sede dell’Ufficio di Prossimità.

L’ufficio di Castelfranco è il primo di una serie che saranno aperti in Veneto attraverso il progetto “Uffici di Prossimità” – inizialmente finanziato nell’ambito del PON Governance 2014-2020 ed ora gestito dalla Regione del Veneto tramite le risorse del Programma Operativo Complementare – che si colloca nell’ambito di una più ampia e strutturata collaborazione con il Ministero della Giustizia, che ha portato alla sottoscrizione del protocollo “Alleanza per la Giustizia”, per una giustizia più efficiente, integrata, digitale e vicina ai cittadini della nostra regione.

