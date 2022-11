ROMA (ITALPRESS) – E’ stato inaugurato questa mattina alla presenza dell’Assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato e del Direttore Generale della ASL Roma 5, Giorgio Giulio Santonocito, il nuovo ambulatorio chirurgico dell’ospedale Parodi Delfino di Colleferro.

“L’inaugurazione di questa mattina è un segnale importante per il rilancio della struttura e dei servizi sul territorio per una sanità sempre più vicina alle esigenze delle persone e capace di dare risposte tempestive” ha dichiarato l’Assessore Alessio D’Amato al termine dell’inaugurazione.

“L’attivazione della struttura ambulatoriale, – spiega il Direttore Generale della ASL Roma 5, Giorgio Giulio Santonocito – rientra nel più ampio piano aziendale di implementazione del percorso del paziente chirurgico elettivo e, anche grazie al potenziamento delle dotazioni di personale dedicato, fornirà un importante contributo alla riduzione delle liste di attesa per interventi chirurgici erogabili nel regime ambulatoriale, prioritariamente della branca oculistica, con particolare riferimento al trattamento della cataratta. Il nuovo ambulatorio, situato al primo piano, è raggiungibile con accesso separato anche dall’esterno”.

Il nuovo ambulatorio mette a disposizione dei cittadini uno spazio attesa, accettazione, attività amministrative e visita, nonchè servizi igienici distinti per personale ed utenti.

