Cresce il wellness travel in Italia

A caccia di esperienze per star bene. E' questa la tendenza dei viaggiatori, come emerge da una ricerca condotta da Enit. In seguito alla pandemia, la sfera del benessere ha acquisito una maggiore rilevanza nei viaggi. Il 46% dei viaggiatori abbina in vacanza sport con altre attività a contatto con la natura. mgg/sat/gsl