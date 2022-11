Cop 27, Pecoraro Scanio “Nessun impegno per ridurre le emissioni”

"Come previsto la Cop27 è fallita, un vero scandalo e il vicepresidente Ue con Delega al clima Franz Timmermans dovrebbe spiegare all'Europarlamento questo disastro e non limitarsi a registrare che non ci sono veri impegni per ridurre le emissioni.La Ue è arrivata senza strategia e senza alleanze diversamente dalla Cina". Lo afferma Alfonso Pecoraro Scanio, presidente della fondazione Univerde trl