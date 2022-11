MONZA (ITALPRESS) – Da più di 20 anni, sotto la direzione del professore Marco Baldoni, la Clinica Odontoiatrica dell’Università di Milano-Bicocca ha avuto come ambito di ricerca principale l’utilizzo delle nuove tecnologie di ingegneria tissutale per la rigenerazione dei tessuti di supporto del dente, il parodonto e l’osso: dai materiali alloplastici, passando per le membrane, le amelogenine, i fattori di crescita, l’osteointegrazione, le cellule staminali, fino ad arrivare all’utilizzo della tecnologia laser, ottimale grazie alle sue capacità biostimolatorie e decontaminanti.

Lo scopo del convegno dal titolo “Ingegneria tissutale in rigenerazione ossea” è di presentare passato, presente e futuro della ricerca in ambito di Parodontologia, Chirurgia Orale e Chirurgia Maxillo-Facciale. L’iniziativa si terrà presso l’Aula 5 dell’edificio U8 Asclepio, in via Cadore 48 a Monza, con inizio alle 8.30. Il chairman dell’evento è il dott. Gianluigi Caccianiga, che coordinerà le relazioni di docenti e collaboratori del Dipartimento e di relatori esterni di fama internazionale.

L’iniziativa del 26 novembre è aperta alla partecipazione di odontoiatri, igienisti dentali e studenti dei corsi di laurea in odontoiatria e igiene dentale. L’evento è stato accreditato ECM (4 crediti). La presenza al convegno del Prorettore alla Ricerca dell’ateneo milanese, professor Guido Cavaletti, e del professor Paolo Vescovi, autorità internazionale in ambito di Laser Terapia in Odontostomatologia, testimonia l’elevata portata scientifica che il dibattito si propone.

La Clinica Odontoiatrica della ASST di Monza opera presso l’ospedale San Gerardo e nelle strutture satellite convenzionate con l’Università di Milano-Bicocca a Milano, Monza e Lecco. Essa svolge attività odontoiatrica in particolar modo nell’ambito pediatrico e nell’ambito adulto geriatrico, con attenzione alla parodontologia e alle risoluzioni protesiche di ogni forma ed entità.

L’iscrizione è gratuita e obbligatoria tramite e-mail all’indirizzo: gianluigi.caccianiga@unimib.it

foto: agenziafotogramma.it

