ROMA (ITALPRESS) – Stella d’oro del Coni al merito sportivo per

l’agenzia di stampa Italpress, fondata e diretta da Gaspare

Borsellino che ha ricevuto il premio insieme al direttore

editoriale Italo Cucci. L’onorificenza è stata consegnata nel

corso della cerimonia dei Collari d’oro presso la palestra

monumentale di Palazzo H all’interno dell’Università degli Studi

del Foro Italico a Roma. Presente il ministro per lo sport e i

giovani, Andrea Abodi, sul palco con il Presidente del Coni,

Giovanni Malagò e il Presidente del Comitato Italiano Paralimpico, Luca Pancalli. Tra le personalità che hanno ricevuto la massima onorificenza dello sport italiano figurano Stefano Domenicali, Luciano Rossi, Ugo Claudio Matteoli, Antonio Urso, Fabio Pigozzi tra i dirigenti; Ginnastica Pro Patria Bustese, Cremonese Calcio, Automobil Club Milano, Canottieri Padova e Assi Giglio Rosso Firenze tra le società. E poi diversi campioni olimpici e paralimpici come Arianna Fontana, Stefania Constantini, Amos Mosaner, Gregorio Paltrinieri, Arianna Errigo, Alice Volpi, Daniele Garozzo, la nazionale di volley maschile, Pecco Bagnaia, Giacomo Bertagnolli, Simone Barlaam.

– foto Ferraro-Pagliaricci/Coni –

(ITALPRESS).

