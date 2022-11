Come creare una rendita passiva sfruttando il mondo digitale

Creare una rendita passiva è ciò a cui molte persone puntano al fine di ottenere dei guadagni che vengano generati senza un impegno giornaliero come succede nel lavoro tradizionale. La rendita passiva permette di diventare economicamente indipendenti avendo al contempo anche il tempo per vivere la vita come meglio si desidera.

Ma cosa si intende esattamente con il termine rendita passiva, ma soprattutto in che modo è possibile sfruttare nel migliore dei modi il mondo digitale per riuscire a crearsene una? Ecco alcuni suggerimenti utili.

Cos’è una rendita passiva

Con il termine rendita passiva si va a definire quell’insieme di attività che sono in grado di generare profitti in modo automatico senza bisogno di investire troppo tempo, o comunque senza dover giornalmente prendersi cura del lavoro o del progetto realizzato.

La realizzazione di una rendita passiva oggi è diventata sempre più semplice attraverso la scelta di soluzioni automatiche che permettono di andare a creare dei guadagni apprezzabili nel corso del tempo senza avere l’obbligo di un impegno costante.

Vediamo quali sono le migliori strategie per la creazione di una rendita passiva.

Pubblicare libri in self-publishing

Una soluzione che viene sempre più adottata per generare delle vendite e guadagni e al contempo una rendita passiva è la pubblicazione di libri in self-publishing.

Si possono creare dei libri fiction o no-fiction e delle guide che poi si vendono attraverso servizi di self-publishing online, ad esempio, attraverso Amazon o altre piattaforme online che stampano e inviamo i testi in automatico senza un ulteriore impegno da parte di chi ha redatto e pubblicato il libro.

Creando più libri su argomenti e temi sentiti e ricercati permette di andare a generare dei guadagni ottimali nel corso del tempo con un investimento minimo nella propria attività.

Creazione e vendita di corsi online

Un’altra soluzione che si può valutare è la creazione e la vendita dei corsi online.

Oggi si possono realizzare facilmente dei videocorsi su argomenti specifici, dalla cucina al digital marketing, e successivamente venderli attraverso i principali strumenti online come: creazione di una landing page; realizzazione di un sito web; canali social; piattaforma di vendita di corsi online.

Una volta realizzato il corso o i corsi e la strategia di vendita migliore si potrà generare nel corso del tempo una rendita passiva.

Affiliate marketing

Un’altra soluzione che viene adottata da chi opera nel mondo digitale è quella di avvalersi dell’affiliate marketing per generare una rendita passiva. Il lavoro iniziale richiede sicuramente del tempo per la creazione di un sito web o blog ben posizionato, oppure di una pagina social molto seguita.

Ma una volta creato un buon pubblico di destinazione con il minimo impegno sarà possibile generare dei guadagni grazie alla proposta di determinati prodotti attraverso un referral link che vi darà una percentuale sul prezzo del prodotto ogni volta che questo sarà acquistato da terze persone.

Creare una rendita passiva con Amazon

Una struttura che è in grado di agevolare la creazione di un business online che permetta di realizzare una buona rendita passiva è quella offerta da Amazon.

I programmi di Amazon sono in grado di fornire diverse soluzioni di realizzazione di una rendita passiva. Tra questi ci sono:

Amazon FBA: un programma che permette di creare il proprio negozio online senza doversi preoccupare della vendita e della logistica, in quanto sarà proprio Amazon ad agire sia come canale di vendita con la sua piattaforma che ogni giorno vede milioni di utenti ricercare prodotti sia nelle operazioni di stoccaggio e di invio del prodotto al cliente.

un programma che permette di creare il proprio negozio online senza doversi preoccupare della vendita e della logistica, in quanto sarà proprio Amazon ad agire sia come canale di vendita con la sua piattaforma che ogni giorno vede milioni di utenti ricercare prodotti sia nelle operazioni di stoccaggio e di invio del prodotto al cliente. Sistema di Self-publishing: come accennato prima, Amazon è tra i canali più grandi e consigliati per chi desidera auto-pubblicare libri e ottenere una buona rendita passiva. Amazon permette sia di ottenere visibilità sia di intercettare più facilmente un pubblico interessato al proprio prodotto editoriale.

La storia di successo di Antonio Vida su Amazon

Parlando proprio di Amazon e delle possibilità di guadagno offerte da questa piattaforma non possiamo che parlare di Antonio Vida, imprenditore di successo con fama internazionale per le sue competenze e conoscenze della piattaforma e della realizzazione di business di successo online.

Antonio Vida ha compreso come sfruttare Amazon per riuscire a guadagnare bene e avere il tempo, oltre che i soldi per vivere la vita al meglio e scegliere quando viaggiare e dove vivere senza alcuna restrizione.

Il suo successo su Amazon e le sue capacità imprenditoriali lo hanno portato ad essere un punto di riferimento per tutti coloro che vogliono riuscire a guadagnare e ottenere una rendita passiva sfruttando al meglio questa piattaforma.

La sua storia interessante e in ascesa ha portato diverse riviste, come Millionaire e Forbes, a interessarsi al successo di Antonio Vida, che ha creato un metodo unico “Vincere su Amazon” adatto a tutti coloro che vogliono diventare imprenditori digitali e avere il tempo per vivere al meglio il proprio tempo.