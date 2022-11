Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha avuto con il presidente della Repubblica Francese, Emmanuel Macron, un colloquio telefonico, nel corso del quale entrambi hanno affermato la grande importanza della relazione tra i due Paesi e hanno condiviso la necessità che vengano poste in atto condizioni di piena collaborazione in ogni settore sia in ambito bilaterale sia dell’Unione Europea. Con un comunicato congiunto, diffuso dalle due presidenze sia sul sito del Quirinale che su quello dell’Eliseo, è stata resa nota la notizia del colloquio telefonico.

(ITALPRESS).

-foto Quirinale-

