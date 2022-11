Bomba d’acqua ad agropoli e Santa Maria di Castellabate

Un violento nubifragio ha colpito Agropoli e Santa Maria di Castellabate, provocando danni ingentissimi ai territori. Sono stati oltre 60 gli interventi delle squadre dei vigili del fuoco per prosciugamenti e operazioni di soccorso ad automobilisti in difficoltà e persone bloccate in casa. tvi/red