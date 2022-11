ANCONA (ITALPRESS) – Attesa ad Ancona per Italia-Germania, amichevole di lusso tra le nazionali U.21 in programma allo stadio “Del Conero”. Sarà presente sugli spalti Mauro Balata, presidente della Lega di serie B e capo delegazione della nazionale U.21, da sempre vicino anche ai giovani della Nazionale. Il numero uno della Lega B, che sta spingendo per la riforma dei campionati, rappresentando un campionato in cui tutte le squadre sono protagoniste e in cui l’Italia è ben rappresentata sia da club storici ma anche da altre realtà più giovani e meno blasonate, ha parlato alla vigilia di “lavoro straordinario da parte di questo team”. Insieme a Balata, sugli spalti anche il presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli per quella che si preannuncia una giornata di festa per la Regione Marche, che con questa ospita la quarta gara del 2022 di una Nazionale.

