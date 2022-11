Autonomia, De Luca “Ipotesi Calderoli condanna a morte il Sud”

"Chiediamo il ritiro del provvedimento Calderoli per avere un chiarimento politico di fondo sul senso dell'autonomia differenziata. Domani formalizzeremo la richiesta nel corso della Conferenza Stato-Regioni". Lo dice il Presidente della Campania, Vincenzo De Luca, durante una conferenza stampa convocata a Palazzo Santa Lucia per fare il punto sulla proposta di legge per l'autonomia differenziata. xc9/trl/gsl